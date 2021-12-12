Путин рассказал о европейских картах с отдельными государствами в России

Европейские страны были убеждены, что Россия в 1990-е годы распадется. Об этом заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС.

По словам Путина, он видел спроектированные в Европе карты, на которых Россия была разделена на отдельные государства.

«Но дело даже не в картах, а дело в том, что в разговорах со своими коллегами некоторыми — не буду сейчас называть фамилию, потому что человек не давал мне права говорить об этом публично, — но один из моих коллег, президент одной из восточноевропейских стран на одной из встреч со мной прямо сказал, что для нас в Европе не было вопроса о том, развалится Россия или нет. Мы считали, что это неизбежно. Вопрос был только в том, когда это произойдет и каковы будут последствия для самой России, для ее составных частей и для окружающего мира, имея ввиду, что Россия все-таки крупная ядерная держава», — рассказал Путин.

Глава государства считает, что, вероятно, российская сторона давала на тот момент основания для таких настроений.

В интервью для документального фильма «Россия. Новейшая история» Путин также отметил, что крах советского государства стал трагедией как для него, так и для подавляющего большинства граждан страны.