Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин назвал распад СССР развалом «исторической России»

Президент Путин: распад СССР стал трагедией для большинства граждан страны

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что развал СССР стал распадом «исторической России», его слова для документального фильма «Россия. Новейшая история» телеканала «Россия» приводит ТАСС.

«Что такое распад Советского Союза? Это распад исторической России под названием Советский Союз», — заявил Путин.

Он также отметил, что крах советского государства стал трагедией как для него, так и для подавляющего большинства граждан страны.

Путин указал на потерю 40 процентов территории, примерно стольких же производственных мощностей и населения. Все это нарабатывалось в течение тысячи лет, считает президент. «Для республик это хорошо, наверное, но для людей, которые не по своей воле оказались за границей, это, безусловно, плохо», — пояснил Путин.

Он также подчеркнул, что 25 миллионов русских «в одночасье оказались за границей», назвав потерю ими работы и жилья большой гуманитарной трагедией.

В октябре Путин оценил тезис «советский человек». Он счел, что в этой формулировке заключается новая общность.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Песков рассказал об угрозах США финансово изолировать Россию
Россиянам дали прогноз после достижения отметки в 10 миллионов случаев COVID-19
Сербия закупит у России 18 вертолетов
Облившего кислотой в центре Петербурга молодую пару россиянина арестовали
Путин рассказал о европейских картах с отдельными государствами в России
Раскрыты способы возврата украденных через интернет-магазины денег
Путин назвал распад СССР развалом «исторической России»
Загитова задумалась над уходом из Instagram
Инсталляция полярных медведей на северо-востоке Москвы восхитила россиян
Российские школьницы до смерти забили пенсионера и угрожали убить полицейских
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter