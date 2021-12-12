Путин назвал распад СССР развалом «исторической России»

Президент России Владимир Путин заявил, что развал СССР стал распадом «исторической России», его слова для документального фильма «Россия. Новейшая история» телеканала «Россия» приводит ТАСС.

«Что такое распад Советского Союза? Это распад исторической России под названием Советский Союз», — заявил Путин.

Он также отметил, что крах советского государства стал трагедией как для него, так и для подавляющего большинства граждан страны.

Путин указал на потерю 40 процентов территории, примерно стольких же производственных мощностей и населения. Все это нарабатывалось в течение тысячи лет, считает президент. «Для республик это хорошо, наверное, но для людей, которые не по своей воле оказались за границей, это, безусловно, плохо», — пояснил Путин.

Он также подчеркнул, что 25 миллионов русских «в одночасье оказались за границей», назвав потерю ими работы и жилья большой гуманитарной трагедией.

В октябре Путин оценил тезис «советский человек». Он счел, что в этой формулировке заключается новая общность.

