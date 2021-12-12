Медведев назвал обновленную Конституцию обеспечивающей развитие России

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в День Конституции, отмечаемый 12 декабря, назвал главный документ страны воплощающим силу и потенциал России и обеспечивающим базовые условия жизни граждан. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

Он отметил, что российская Конституция за многие годы «убедительно доказала свою эффективность», но подчеркнул, что она «не застывший свод канонов, а живой документ, созвучный времени».

Обновленная Конституция, по мнению зампреда Совбеза, позволяет обеспечить развитие России и определяет права и свободы человека, а также его достоинство и благополучие высшей ценностью.

В марте 2020 года Дмитрий Медведев связал предложенные на тот момент поправки в Конституцию с укреплением суверенитета России.

