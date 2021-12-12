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Россиянин отдохнул в Мексике «без излишеств» и рассказал о тратах

Российский турист съездил в Мексику и рассказал о тратах на авиабилеты и проживание

Фото: «Кутовой: путешествия и всё такое» / «Яндекс Дзен»

Российский турист самостоятельно съездил в Мексику и поделился подробностями о своих тратах «без излишеств». Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По его словам, Мексика — довольно недешевое направление для отдыха. Только за авиабилеты на двоих в обе стороны путешественник заплатил примерно 130 тысяч рублей, что считается выгодным вариантом. Пять дней в гостевом доме в Канкуне без завтраков обошлись путешественнику в 9,4 тысячи рублей (7 тысяч за проживание и 2,4 тысячи за сборы и налоги).

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Блогер отметил, что город ему не понравился — он оказался слишком скучным, поэтому автор переехал в Плая-дель-Кармен. Там он снял номер на вилле на восемь дней за 20,5 тысячи рублей. «Машину не арендуем, иначе никаких денег не хватит оплачивать прихоти коррумпированной полиции», — уточнил он.

Также турист отметил, что питание в среднем обходилось ему в 1000 рублей на двоих за один прием пищи, в который входило полноценное блюдо и напиток на каждого.

Ранее власти Мексики объявили о смягчении антиковидных ограничений для российских туристов с 1 декабря. Согласно новым правилам, для въезда в страну отечественным путешественникам больше не надо будет предъявлять ни сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции, ни ПЦР-тест.

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Мария Гейн
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