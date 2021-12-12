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Хакеры взломали Twitter премьер-министра Индии

Хакеры взломали Twitter-аккаунт премьер-министра Индии Нарендры Моди
Нарендра Моди

Нарендра Моди. Фото: Sputnik / Reuters

Хакеры взломали Twitter-аккаунт премьер-министра Индии Нарендры Моди. Об этом сообщил его офис в социальной сети.

Представители премьера Индии не уточнили время, когда произошел инцидент, однако заверили, что злоумышленники контролировали аккаунт «очень недолго». «Twitter был оповещен и учетная запись была немедленно защищена», — говорится в сообщении. В офисе премьера также сообщили, что в течение времени, пока аккаунт был взломан, «любые опубликованные твиты должны игнорироваться».

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В Twitter заявили, что предприняли все необходимые меры по восстановлению контроля над аккаунтом сразу после получения информации, сообщает Reuters. Как пишет Bloomberg, во время взлома аккаунта Моди был опубликован твит, сообщавший, что Индия официально наделила биткоин статусом законного платежного средства. В нем также говорилось, что страна закупила криптовалюту и будет распространять ее среди граждан.

Ранее в декабре компания Apple предупредила 11 американских дипломатов, что их телефоны были взломаны при помощи шпионского программного обеспечения израильской фирмы NSO Group. Компания сообщила, что приостановила аккаунты неназванных клиентов из-за сообщений о взломах, и утверждала, что ее программа Pegasus не срабатывает на телефонах с американскими номерами.

Марина Совина
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