Моргенштерн ответил заявившей о его сотрудничестве с Западом Мизулиной

Рэпер Моргенштерн ответил критикам фразой «народ в России не глупый». Об этом в воскресенье, 12 декабря, он написал в сторис своего Instagram-аккаунта.

Таким образом музыкант прокомментировал заявление главы Лиги безопасного интернета, члена Общественной палаты Екатерины Мизулиной, назвавшей рэпера проектом Запада и заявившей о его сотрудничестве с иностранцами. Моргенштерн заявил, что его критики пытаются пиарить себя и набивать себе цитируемость за счет его имени. «Народ России не глупый и все понимает»,— написал рэпер.

Ранее 12 декабря сообщалось, что Мизулина обвинила Моргенштерна в получении иностранного финансирования. Об этом политик заявила в интервью журналисту Ирине Шихман на YouTube-канале «А поговорить?».

По словам политика, артист, как и ряд других деятелей культуры, получает из-за рубежа денежные средства и «файлы» с указаниями тематик, которые нужно затрагивать в песнях. «Это определенный круг исполнителей и блогеров, который постоянно и достаточно систематично распространяет определенный контент — ролики, публикации, видеоклипы, сторис, все что угодно, — связанный с тематикой насилия, пропаганды наркотиков и победобесием — отрицанием роли советского народа в Великой Отечественной войне», — уточнила она.