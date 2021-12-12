Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Моргенштерн ответил заявившей о его сотрудничестве с Западом Мизулиной

Рэпер Моргенштерн прокомментировал заявление Екатерины Мизулиной о его финансировании

Фото: @morgen_shtern

Рэпер Моргенштерн ответил критикам фразой «народ в России не глупый». Об этом в воскресенье, 12 декабря, он написал в сторис своего Instagram-аккаунта.

Таким образом музыкант прокомментировал заявление главы Лиги безопасного интернета, члена Общественной палаты Екатерины Мизулиной, назвавшей рэпера проектом Запада и заявившей о его сотрудничестве с иностранцами. Моргенштерн заявил, что его критики пытаются пиарить себя и набивать себе цитируемость за счет его имени. «Народ России не глупый и все понимает»,— написал рэпер.

Ранее 12 декабря сообщалось, что Мизулина обвинила Моргенштерна в получении иностранного финансирования. Об этом политик заявила в интервью журналисту Ирине Шихман на YouTube-канале «А поговорить?».

По словам политика, артист, как и ряд других деятелей культуры, получает из-за рубежа денежные средства и «файлы» с указаниями тематик, которые нужно затрагивать в песнях. «Это определенный круг исполнителей и блогеров, который постоянно и достаточно систематично распространяет определенный контент — ролики, публикации, видеоклипы, сторис, все что угодно, — связанный с тематикой насилия, пропаганды наркотиков и победобесием — отрицанием роли советского народа в Великой Отечественной войне», — уточнила она.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
ВОЗ опубликовала последние данные об опасности омикрон-штамма
В Новой Москве женщина выгнала сестру из дома из-за ее питомцев
Mercedes захотел лишить Ферстаппена чемпионского титула
Моргенштерн ответил заявившей о его сотрудничестве с Западом Мизулиной
В магазине нижнего белья раскрыли правильный способ застегивать бюстгальтер
В аэропорту из контейнера сбежали два льва
Раскрыты причины избиения до смерти пенсионера российскими школьницами
Мизулина узнала о передаче Моргенштерну «файлов с темами» из-за рубежа
Полиция задержала надругавшегося над 14-летней российской школьницей мигранта
Путин описал последствия распада России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter