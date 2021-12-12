Вирусолог призвал не торопиться с внедрением назальной вакцины против COVID-19

Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов призвал не торопиться с использованием назальной вакцины против COVID-19 в торговых центрах и аэропортах. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Нетесова, на первых порах назальную вакцину следует применять только в медицинских учреждениях. Внедрение в других местах можно начинать лишь после того, как будет накоплен опыт ее использования.

Это связано с тем, что у некоторых людей назальная вакцина может вызвать аллергическую реакцию. Кроме того, есть риск, что ее будут применять неправильно: например, если пациент высморкается сразу после впрыскивания вакцины, она не сработает.

Организовать пункты вакцинации назальной вакциной в аэропортах и торговых центрах проще, но я бы это делал на первых порах только в медицинских учреждениях. Дело в том, что вероятность возникновения аллергической реакции на такую вакцину имеется, она невелика, но желательно, чтобы человек после этого посидел рядом с кабинетом врача. У врачей есть специальные наборы противоаллергических препаратов, которые действуют буквально через минуту-две, что иногда бывает очень нужно Сергей Нетесов вирусолог

В октябре Минздрав России разрешил центру имени Гамалеи проводить вторую фазу клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея. В конце ноября ее испытал на себе президент России Владимир Путин.