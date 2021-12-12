Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Вирусолог призвал не торопиться с внедрением назальной вакцины против COVID-19

Вирусолог Нетесов: назальную вакцину от COVID-19 следует применять лишь в медучреждениях

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов призвал не торопиться с использованием назальной вакцины против COVID-19 в торговых центрах и аэропортах. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Нетесова, на первых порах назальную вакцину следует применять только в медицинских учреждениях. Внедрение в других местах можно начинать лишь после того, как будет накоплен опыт ее использования.

Материалы по теме:
В Европу пришел новый штамм коронавируса из Африки. Что известно про омикрон и насколько он опасен?
В Европу пришел новый штамм коронавируса из Африки.Что известно про омикрон и насколько он опасен?
27 ноября
Жизнь после COVID-19. Россиянам, переболевшим коронавирусной инфекцией, рекомендована медицинская реабилитация
Жизнь после COVID-19.Россиянам, переболевшим коронавирусной инфекцией, рекомендована медицинская реабилитация
2 декабря

Это связано с тем, что у некоторых людей назальная вакцина может вызвать аллергическую реакцию. Кроме того, есть риск, что ее будут применять неправильно: например, если пациент высморкается сразу после впрыскивания вакцины, она не сработает.

Организовать пункты вакцинации назальной вакциной в аэропортах и торговых центрах проще, но я бы это делал на первых порах только в медицинских учреждениях. Дело в том, что вероятность возникновения аллергической реакции на такую вакцину имеется, она невелика, но желательно, чтобы человек после этого посидел рядом с кабинетом врача. У врачей есть специальные наборы противоаллергических препаратов, которые действуют буквально через минуту-две, что иногда бывает очень нужно

Сергей Нетесоввирусолог

В октябре Минздрав России разрешил центру имени Гамалеи проводить вторую фазу клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея. В конце ноября ее испытал на себе президент России Владимир Путин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Парамонов
Обсудить
Последние новости
В Ливии заявили о тысячах находящихся в стране «вагнеровцах»
В Подмосковье ребенок катался на ватрушке и вылетел на железную дорогу
Вирусолог призвал не торопиться с внедрением назальной вакцины против COVID-19
Все пациенты с омикрон-штаммом в Западной Европе и США остались живы
Россиян предупредили об опасности домашних солений
Специалисты предупредили об угрозе рака из-за витамина B9
Жители Москвы массово заявили об исчезновении дворников с улиц города
Полиция задержала надругавшегося над 14-летней российской школьницей мигранта
Замсекретаря Совбеза России ответил США русской пословицей
Путин описал последствия распада России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter