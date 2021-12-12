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Британский экономист не смог дать прогноз на 2022 год

Британский экономист Джим O'Нилл не смог дать прогноз на 2022 год из-за непредсказуемости

Фото: pixabay.com

Британский экономист Джим O'Нилл не смог дать прогноз на 2022 год, поскольку, по его мнению, подобные попытки обернутся провалом. Об этом он написал в статье для Project Syndicate.

Эксперт считает, что следующий год будет полон непредсказуемости и любая тенденция может изменить оборот. Самым важным фактором остается пандемия коронавируса, а на втором месте — инфляция, полагает он. O'Нилл также признался, что не знает, является ли повышение цен на товары временным или нет.

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Как указал специалист, еще до пандемии было ясно, что «мир бесконечной щедрости центральных банков уже изжил себя» и пора вернуться к отношениям, где процентные ставки с учетом инфляции будут коррелировать с ожидаемыми темпами роста ВВП. O'Нилл отметил, что на фоне пандемии продолжение сверхмягкой экономической политики может, по мнению некоторых экспертов, вести к новому всплеску инфляции.

Кроме того, следует обратить внимание на вопрос роста производительности, а также повышение уровня бедности и изменение климата, резюмировал O'Нилл.

Ранее глава отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин сообщил, что позитивные ожидания по курсу доллара на 2022 год сохраняются, при этом потенциал роста будет менее значительным. В числе рисков для курса доллара Шульгин назвал денежно-кредитную политику ФРС, динамику цен на нефть и опасения на фоне пандемии коронавируса.

Марина Совина
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