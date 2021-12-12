Россиян предупредили об опасности популярных инструментов накопления пенсии

Самые популярные и доступные для большинства россиян инструменты накопления пенсии — это накопительное страхование жизни (НСЖ) и негосударственное пенсионное обеспечение (НПО). Однако с ними связаны некоторые подводные камни и опасности, предупредил эксперт НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис в беседе с РИА Новости.

По его словам, при выборе между двумя инструментами стоит, в первую очередь, учитывать дисциплинированность клиента. Так, в договорах НСЖ всегда прописана периодичность взносов, и нарушать ее нельзя. Это грозит штрафами и даже расторжением договора без возврата средств.

Условия в НПО другие: клиент может приостановить уплату взносов, а затем возобновить ее. Штраф в этом случае меньше и обычно касается только дополнительных условий.

Как уточнил эксперт, страховые компании обычно не предлагают возможности получения выкупных сумм в первые три года. А если такая возможность и есть, то эти суммы обычно составляют 30-80 процентов от внесенных средств, в случае с НПО — 80-100 процентов.

При этом в НПО нет «периода охлаждения», то есть новому клиенту после заключения договора не дают передумать и расторгнуть договор, вернув деньги полностью. Немаловажна и доходность: Биезбардис подчеркнул, что по НСЖ она может быть и отрицательной, в то время как НПО обеспечивает как минимум ежегодную безубыточность.

В настоящее время Центробанк готовит систему гарантирования для страхования жизни и негосударственного пенсионного обеспечения. В обоих случаях россияне смогут получать налоговый вычет за взносы: за каждый год внесения средств по договору можно будет забрать до 15 600 рублей.