Кражи персональных данных россиян возьмут под контроль

Минцифры России возьмет под контроль кражи и сливы персональных данных граждан. Ведомство заключило контракт с компанией «ТС Интеграция», которая будет заниматься мониторингом даркнета, хакерских форумов и каналов в Telegram. Об этом в воскресенье, 12 декабря, пишут «Известия».

Согласно документации, опубликованной на сайте госзакупок, сумма контракта Минцифры с подрядчиком составляет 24,3 миллиона рублей. Как следует из техзадания конкурса, мониторинг утечек персональных данных должен заработать уже в конце января 2022 года.

«ТС Интеграция» будет в ручном и автоматическом режиме собирать информацию о появлении на черном рынке персональных данных, отслеживая «форумы киберкриминальной тематики как с открытым, так и с ограниченным доступом», Telegram-каналы и хакерские ресурсы, приложения для обмена данными между разработчиками софта. Кроме того, подрядчик будет заниматься мониторингом СМИ, сообщающих о краже данных. Мониторингу подлежит не менее 300 ресурсов, в том числе расположенных в сети Tor.

Предполагается, что подрядчик будет направлять Минцифры еженедельные отчеты обо всех утечках, а о критических — в ежедневном режиме, а также проводить статистический анализ черного рынка. Сведения о выявленных утечках министерство сможет передавать органам власти, операторам связи и госкомпаниям, которые могут быть потенциальным источником сведений о гражданах, следует из техзадания.

Как указал в беседе с изданием представитель Минцифры, кроме «очевидных преимуществ, развитие цифровизации вызывает рост противоправных действий в онлайн-среде», поэтому система мониторинга позволит своевременно находить и пресекать на ранней стадии утечку персональных данных, их продажу или размещение в открытом доступе, а также своевременно реагировать и начать расследование.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что виртуальное пространство становится все более реальным, а проблемы, возникающие в цифровой среде, могут нести не мнимые, а осязаемые угрозы. Одной из самых острых тем он назвал утечки персональных данных.