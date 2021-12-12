В Петербурге прокомментировали ситуацию с COVID-19

Ситуация с COVID-19 в Санкт-Петербурге остается сложной, но ее получается контролировать. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в ходе разговора с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой, передает РИА Новости.

«Александр Беглов отметил, что она остается сложной, но контролируемой. Количество госпитализаций остается стабильным», - говорится в сообщении.

По его словам, в настоящее время в городе ряд стационаров, принимавших больных коронавирусом, вновь возвращается к плановой медпомощи, в городе развернуто 7949 инфекционных коек, из них свободно 28,5 процентов.

По его словам, к настоящему времени 2,412 миллиона жителей Петербурга закончили вакцинацию. Сейчас в городе открыто 190 прививочных пунктов. Они будут работать в обычном режиме в дни новогодних каникул, за исключением праздничных дней. В эти дни можно будет привиться в дежурных пунктах.

Бесплатные лекарства получают более 26 тысяч человек, находящихся на амбулаторном лечении.