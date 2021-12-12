Путин проведет переговоры с Макроном

Президент России Владимир Путин проведет на следующей неделе переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном с помощью телемоста. Об этом в воскресенье, 12 декабря, сообщает «Интерфакс».

На следующей неделе Путин собирается также провести переговоры с новым президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. Помимо этого в планах российского президента заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, а также совещание с членами правительства.