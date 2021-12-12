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Путин проведет переговоры с Макроном

Владимир Путин проведет телемост с президентом Франции Эммануэлем Макроном

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин проведет на следующей неделе переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном с помощью телемоста. Об этом в воскресенье, 12 декабря, сообщает «Интерфакс».

На следующей неделе Путин собирается также провести переговоры с новым президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. Помимо этого в планах российского президента заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, а также совещание с членами правительства.

Владимир Седов
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