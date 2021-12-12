Правительство Финляндии пообещало своевременную доставку подарков Санта-Клаусом

Правительство Финляндии пообещало, что Санта-Клаус доставит рождественские подарки независимо от ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы кабмина.

Власти отметили, что маршрут включает в себя места по всему миру, а запряженные оленями сани волшебника освобождаются от наложенных в период пандемии ограничений на поездки.

«Санта, миссис Клаус и их эльфы обычно не подвержены болезням, но, тем не менее, все они полностью вакцинированы. Когда появилась вакцина против Covid-19, они сразу же сказали "да" для прививки», — рассказали в финском правительстве.

В свою очередь российский Дед Мороз из Великого Устюга одним из первых привился от коронавируса. Он также регулярно сдает тесты на наличие COVID-19 и готовится к предстоящим встречам с детьми.

