Пушков оценил данные о количестве доз Pfizer для защиты от омикрон-штамма

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале оценил данные о количестве доз Pfizer для защиты от омикрон-штамма коронавируса.

По его словам, недавно компания заявляла о необходимости трех доз вакцины, чтобы застраховаться от нового штамма. «Теперь уже глава компании говорит, что "на некотором этапе нам понадобится четвертая доза". Естественно, а потом пятая и шестая, поскольку Big Pharma уже вошла во вкус гигантских доходов», — написал политик.

Сенатор подчеркнул, что любой бизнес ставит на первое место прибыль, а затем общественное благо. По его словам, омикрон-штамм еще не вызвал «и одной миллионной доли заболеваний» по сравнению с дельта-штаммом, а в США с ним «уже готовы сражаться мультипликацией доз». «Которые должны мультиплицировать доходы Большой Фармы, понятное дело», — отметил он.

Ранее сообщалось, что, согласно результатам исследования, проведенного в крупнейшем израильском медицинском центре имени Хаима Шибы, люди, сделавшие прививку двумя дозами вакцины Pfizer около полугода назад, практически не обладают защитой от штамма COVID-19 омикрон, в то время как вакцинировавшиеся третьей, бустерной прививкой, защищены от вируса.