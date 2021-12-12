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Раскрыты подробности жестокого избиения сына звезды «Ликвидации» в Москве

Сын звезды «Ликвидации» Максима Дрозда Егор получил ушиб головного мозга и перелом черепа
Егор Дрозд

Егор Дрозд. Фото: @maxdrozd

Актер и студент школы-студии МХАТ, сын звезды сериала «Ликвидация» Максима Дрозда Егор был жестоко избит во время посещения бара в центре Москвы, передает РЕН ТВ.

Источники раскрыли подробности нападения на молодого человека: в ходе драки в субботу, 11 декабря, он получил два удара по голове, упал и ударился. Состояние Егора Дрозда ухудшилось, когда он вернулся домой. Прибывшая по вызову бригада скорой помощи госпитализировала его. Врачи диагностировали у 24-летнего пациента ушиб головного мозга, перелом костей свода и основания черепа. Медики также выявили субдуральную гематому.

Сейчас пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

О том, что сына избили, Максим Дрозд рассказал в воскресенье, 12 декабря, в Instagram-аккаунте. Он попросил поклонников помолиться за него. Актер известен зрителям по ролям в проектах «Охота на пиранью», «Ликвидация», «Мурка», «По законам военного времени» и другим. Отец и сын вместе снялись в картине «Бабочки и птицы» в 2019 году.

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Алия Шарафутдинова
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