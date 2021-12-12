Мужчина хотел сделать сюрприз жене и попал под подозрение в измене

Пользователь Reddit из Австралии с ником Fleggy82 поделился историей о том, как хотел сделать сюрприз жене и попал под подозрение в измене. Мужчина втайне от супруги набил посвященное ей тату, однако обманул ее перед походом на сеанс, стараясь скрыть свою затею. Многие юзеры положительно оценили публикацию, поступок Fleggy82 показался им трогательным.

Как уточнил рассказчик, история произошла в 2020 году. По словам пользователя Reddit, этот год выдался непростым для его семьи. Его дети учились из дома, что было непросто для пары. Обстоятельства усложнял тот факт, что у одного из их детей расстройство аутистического спектра. «Жена работала больше обычного, дети были дома, и обстановка, мягко говоря, была напряженной. К ноябрю прошлого года мы оказались в реально тяжелом положении. Я чувствовал, что потерял связь с ней, а она была перегружена из-за происходящего вокруг», — поделился мужчина.

Fleggy82 задумал порадовать супругу, сделав тату в ее честь. Он решил набить на коже маленького симпатичного динозавра и фразу «Я люблю тебя больше». «Эти слова мы каждый день говорим друг другу, плюс я называю ее моим маленьким динозавром, потому что у нее очень короткие руки и она громкая», — объяснил автор.

Рассказчик не стал говорить супруге о своей задумке. В день сеанса он солгал ей, сказав, что отправится к другу починить его компьютер. Супруга хотела пойти с ним, и Fleggy82 пришлось придумывать оправдание. Однако партнерша выглядела так, будто не поверила ему. «По пути к тату-мастеру я подумал, что поступлю хитро, и отключил настройки геолокации на телефоне. Она получила уведомление на свой телефон о том, что я сделал это, и позвонила мне», — добавил мужчина. Ему снова пришлось придумывать оправдание.

Fleggy82 провел у тату-мастера 2,5 часа. После того как он проверил свой телефон, оказалось, что супруга за это время четыре раза позвонила ему и оставила многочисленные сообщения. «[Там была] фотография дома моего друга и вопрос, где моя машина и почему я соврал ей. Я попытался позвонить ей, но она не брала трубку», — рассказал пользователь Reddit.

Когда мужчина добрался до дома и попытался поговорить с женой, она разрыдалась. «Мы обнялись, и когда она успокоилась, то объяснила, что чувствовала, как мы отдалялись друг от друга, и была напугана. А когда я начал странно себя вести, она принялась беспокоиться о возможной измене и потеряла контроль над собой», — добавил Fleggy82. Он принес жене многочисленные извинения, после чего рассказал о сюрпризе. «Она обожает мою татуировку и целует ее каждый раз, когда есть такая возможность», — заключил рассказчик.

Многие пользователи Reddit порадовались хорошему концу истории и признались, что рассказ их растрогал. «Это так мило», «У меня слезы на глазах», — написали юзеры.

