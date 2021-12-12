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Российские парикмахерские раскритиковали за чрезмерную маскулинность

Испанский журналист рассказал о российских парикмахерских, переполненных маскулинностью

Фото: Shutterstock

Испанский журналист Хавьер Колас раскритиковал мужские парикмахерские в России за чрезмерную маскулинность и заявил, что они «трещат от тестостерона». Своим мнением он поделился в статье для испанского издания El Mundo, передает РИА Новости.

По мнению Коласа, российские салоны красоты украшают помещения фотографиями суровых бородачей и боксерскими грушами, потому что забота российских мужчин о своем внешнем виде табуирована.

Журналист предположил, что такие атрибуты как флаконы в форме бутылки виски, авиационные шлемы и фотографии татуировок в «стиле сделано в Магадане» должны присутствовать в парикмахерских, чтобы помогать россиянам чувствовать себя мужественными даже «отстригая челочку».

Мода на барбершопы, или мужские парикмахерские, появилась не так давно, однако успела укорениться среди российских мужчин. Главное новшество, отличающее барберинг от классических парикмахерских, заключается в том, что барбершопы позиционируются скорее как некие мужские клубы, где можно встретится с друзьями, поговорить и даже посмотреть футбол.

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Анжелика Бережная
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