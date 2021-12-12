Мужчина решил отомстить бросившей его любовнице и убил ее сына

В индийском штате Махараштра 25-летний мужчина решил отомстить бросившей его замужней женщине и убил ее пятилетнего сына. Об этом сообщает издание Mid-Day.

Мать погибшего мальчика решила прекратить встречаться с Махендрой Сингх, после чего он задумался о мести бывшей возлюбленной.

По версии следствия, в день своего исчезновения мальчик постучался к мужчине, который в это время спал. Разозлившись на ребенка, Сингх затащил его в дом и окунул головой в ведро с водой, где продержал несколько минут, пока не убедился в смерти жертвы. Ранним утром 7 декабря мужчина засунул труп в сумку, после чего выкинул в двух километрах от дома. Мужчина попал на камеры видеонаблюдения, когда ехал на мотоцикле с телом ребенка.

Сингх был коллегой отца ребенка, после случившегося он оказывал всяческую помощь родственникам мальчика, а также участвовал в поисках.

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