Мать покусала и избила дочку во время онлайн-урока

Полиция Мумбаи (Индия) задержала женщину, которая несколько раз укусила свою дочь, а затем избила ее карандашом во время онлайн-урока. Об этом сообщает Mumbai Mirror.

По данным издания, 35-летняя мать напала на ученицу шестого класса, пока та занималась с преподавателем через Zoom. 12-летняя девочка не смогла ответить на очередной вопрос учителя, после чего родственница начала бить ее карандашом по спине и кусать.

Тетя девочки, младшая сестра матери, находилась в доме во время инцидента. Она увидела происшествие и решила позвонить по телефону доверия, чтобы сообщить о побоях властям. Приехавшие на место правоохранительные органы пытались успокоить мать, но та продолжала вести себя агрессивно.

О состоянии школьницы ничего не сообщается. Полицейские пока не возбудили уголовное дело против женщины, избившей и покусавшей собственного ребенка.

В конце сентября 2020 года американку застрелили на собственной кухне, когда в доме находилась девятилетняя школьница во время онлайн-урока. Ее одноклассники и преподаватель услышали несколько выстрелов.