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Трое детей из российского региона отравились угарным газом

В Оренбургской области пять человек, включая троих детей, отравились угарным газом

Фото: Shutterstock

В Оренбургской области пять человек, включая троих детей, отравились угарным газом. Сейчас они госпитализированы, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что инцидент произошел в селе Северное на севере области. Звонок на пульт МЧС поступил в 5:12 по местному времени (3:12 по Москве).

«Поступило сообщение об отравлении угарным газом пяти человек, в том числе троих детей: мальчиков 2007 и 2008 годов рождения, девочки 2012 года рождения», — уточнили спасатели. Других подробностей происшествия не приводится. Неизвестно также об их состоянии.

В начале декабря в якутском селе Тюбя десять человек, в том числе дети, отравились угарным газом, шестеро пострадавших попали в реанимацию. По предварительным данным, причиной тому стал бензиновый генератор, который включают на время перебоев с электричеством.

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Варвара Кошечкина
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