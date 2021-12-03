В российском селе десять человек отравились угарным газом

МЧС: в селе Тюбя в Якутии 10 человек отравились угарным газом, 6 помещены в реанимацию

В якутском селе Тюбя десять человек отравились угарным газом, среди них есть дети, шестеро пострадавших помещены в реанимацию. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по республике.

Инцидент произошел в ночь с 2 на 3 декабря. К месту происшествия направлена следственно-оперативная группа в составе пяти человек и одна единица техники.

«Предварительно установлено, что все пострадавшие проживают в одном частном доме, где при аварийном отключении электроэнергии был подключен бензогенератор, в результате выхлопов которого произошло отравление угарным газом», — говорится на сайте региональной прокуратуры. По факту инцидента надзорное ведомство начала проверку.

Ранее в многоэтажном доме Златоуста в разных квартирах обнаружили тела пятерых россиян. В одной из квартир были найдены мертвыми четверо молодых людей. По предварительным данным, они отравились угарным газом. Позднее сын 60-летней жительницы дома пришел ее проведать, так как она не отвечала на звонки. Когда он пришел к матери домой, то обнаружил ее мертвой. Квартира женщины находилась этажом выше. Предположительно, неисправная газовая колонка женщины стала причиной массового удушения.

