В разных квартирах жилого дома обнаружили тела пятерых россиян

В многоэтажном доме Златоуста в разных квартирах обнаружили тела пятерых россиян. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Ранее в одной из квартир были найдены мертвыми четверо молодых людей. По предварительным данным, они отравились угарным газом.
Позднее сын 60-летней жительницы дома пришел ее проведать, так как она не отвечала на звонки. Когда он пришел к матери домой, то обнаружил ее мертвой. Квартира женщины находилась этажом выше. Предположительно, неисправная газовая колонка женщины стала причиной массового удушения.
Ранее в школе №26 Новокузнецка 11 учеников отравились неизвестным газом. Школьников доставили в медицинское учреждение. Предположительно, неизвестное вещество распылили из баллончика.