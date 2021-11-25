В разных квартирах жилого дома обнаружили тела пятерых россиян

«112»: в Златоусте обнаружили тела пятерых человек, отравившихся угарным газом

В многоэтажном доме Златоуста в разных квартирах обнаружили тела пятерых россиян. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Ранее в одной из квартир были найдены мертвыми четверо молодых людей. По предварительным данным, они отравились угарным газом.

Позднее сын 60-летней жительницы дома пришел ее проведать, так как она не отвечала на звонки. Когда он пришел к матери домой, то обнаружил ее мертвой. Квартира женщины находилась этажом выше. Предположительно, неисправная газовая колонка женщины стала причиной массового удушения.

Ранее в школе №26 Новокузнецка 11 учеников отравились неизвестным газом. Школьников доставили в медицинское учреждение. Предположительно, неизвестное вещество распылили из баллончика.