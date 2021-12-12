МИД Китая назвал демократию американским оружием массового поражения

В МИД Китая заявили, что США используют демократию в качестве оружия массового поражения, с помощью которого они разрушают страны, в которые лезут. Об этом в воскресенье, 12 декабря, сообщает издание Die Welt.

Так в Пекине отреагировали на виртуальный «саммит за демократию», который США организовали без представителей России и Китая. По мнению МИД поднебесной, это было сделано, чтобы провести линию идеологических предрассудков и вызвать раскол и конфронтацию между странами.

Ранее 12 декабря пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал агрессивной риторику президента США Джо Байдена о войсках США в Европе. По словам Байдена, Вашингтон перебросит вооруженные силы в восточноевропейские страны НАТО: Болгарию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Словакию, Чехию и Эстонию. При этом американский лидер подчеркнул, что у руководства США никогда не было планов отправить своих военных на Украину.