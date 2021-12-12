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Невролог потребовал отправить Саакашвили на лечение за рубеж

Невролог Тоидзе: экс-президент Грузии Саакашвили нуждается в психонервной реабилитации

Фото: РИА Новости

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили нуждается в психонервном лечении и реабилитации за рубежом, заявил журналистам невролог Отар Тоидзе, который входит в консилиум врачей, созданный при омбудсмене Грузии. Об этом пишет ТАСС.

«Его [Саакашвили] неврологический статус является ведущим в его заболевании. Стабильными проблемами являются проблемы с передвижением, координацией, изменчивость характера», — сказал специалист, отметив, что это не выходит за нормативные рамки и сейчас экс-президента необходимо отправить на специальную реабилитацию.

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«Это мы называем нейрореабилитацией и психонервной реабилитацией, возможность которой в Грузии мы не нашли», — отметил Тоидзе, потребовав, чтобы Саакашвили лечили в специальном учреждении, которого в Грузии нет.

Вечером 7 декабря Саакашвили начал саботировать получение медицинской помощи после того, как сотрудники пенитенциарной службы подвергли его дисциплинарному наказанию. Грузинскому политику быстро удалось отменить наказание и восстановить себя в прежних правах.

Политика его лечат от последствий голодовки, которую он начал будучи в заключении в Тбилиси. Саакашвили прекратил голодовку после того, как его перевели из тюрьмы в военный госпиталь города Гори.

Марина Совина
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