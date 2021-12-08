Саакашвили продолжит лечение после отмены дисциплинарного наказания

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся к лечению. Вечером 7 декабря он начал саботировать получение медицинской помощи после того, как сотрудники пенитенциарной службы подвергли его дисциплинарному наказанию. Информацию сообщил его адвокат Дмитрий Садзаглишвили, передает ТАСС.
«После того как пенитенциарная служба отступила [от решений с запретами] и вчера же после заявления Саакашвили разрешила ему смотреть телевизор, бывший президент прекратил протест и продолжил лечение», — рассказал адвокат. Таким образом, грузинскому политику быстро удалось отменить наказание и восстановить себя в прежних правах.
Саакашвили объявил о том, что прекращает прием медикаментов и отказывается продолжать лечение после того, как тюремщики запретили ему смотреть телевизор и принимать посетителей. Эти ограничения ввели в наказание — бывший президент ударил по медицинской аппаратуре.
Несмотря на короткий срок, лишения доставили Саакашвили некоторые трудности — к нему долгое время не могла попасть его мать и лечащий врач Николоз Кипшидзе.
Политика его лечат от последствий голодовки, которую он начал будучи в заключении в Тбилиси. Саакашвили прекратил голодовку после того, как его перевели из тюрьмы в военный госпиталь города Гори.