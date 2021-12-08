Саакашвили продолжит лечение после отмены дисциплинарного наказания

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся к лечению. Вечером 7 декабря он начал саботировать получение медицинской помощи после того, как сотрудники пенитенциарной службы подвергли его дисциплинарному наказанию. Информацию сообщил его адвокат Дмитрий Садзаглишвили, передает ТАСС.

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«После того как пенитенциарная служба отступила [от решений с запретами] и вчера же после заявления Саакашвили разрешила ему смотреть телевизор, бывший президент прекратил протест и продолжил лечение», — рассказал адвокат. Таким образом, грузинскому политику быстро удалось отменить наказание и восстановить себя в прежних правах.

Саакашвили объявил о том, что прекращает прием медикаментов и отказывается продолжать лечение после того, как тюремщики запретили ему смотреть телевизор и принимать посетителей. Эти ограничения ввели в наказание — бывший президент ударил по медицинской аппаратуре.

Несмотря на короткий срок, лишения доставили Саакашвили некоторые трудности — к нему долгое время не могла попасть его мать и лечащий врач Николоз Кипшидзе.

Политика его лечат от последствий голодовки, которую он начал будучи в заключении в Тбилиси. Саакашвили прекратил голодовку после того, как его перевели из тюрьмы в военный госпиталь города Гори.