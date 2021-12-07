Саакашвили перестал лечиться в знак протеста

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о прекращении всяческого лечения в военном госпитале в Гори, куда его ранее перевели из тюремной больницы. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

Материалы по теме «У них свои интересы и цели» Грузию вновь охватили протесты. После ареста лидера оппозиции его сторонники требуют смены власти Сыграл по-крупному. Саакашвили тайно пробрался в Грузию и сел в тюрьму. Что ждет бывшего президента и его сторонников?

Политик объяснил, что решился на протест из-за наложенных дисциплинарных мер в виде ограничения на встречи и лишение возможности смотреть телевизор. По его словам, он подвергся наказанию после появления в сети видео, на котором он бьет по медицинской аппаратуре, к которой его пытались подключить без его согласия. Он уточнил, что реакция тюремщиков последовала после того, как Служба государственного инспектора Грузии оштрафовала Министерство юстиции республики и Специальную пенитенциарную службу за размещение того видео, нарушающего закон «О защите персональных данных»..

В результате, указал Саакашвили, приехавшую к нему мать продержали на улице четыре часа и не дали увидеться с ней. Также к нему не смог пройти его лечащий врач Николоз Кипшидзе, но после вмешательства администрации больницы медику все же позволили навестить пациента.

25 ноября Саакашвили пригрозил отказаться от таблеток, если к нему в госпиталь не допустят депутатов парламента республики. Он выразил возмущение, что к нему уже неделю не пускают грузинских парламентариев, и пожаловался на то, что сотрудники Службы государственной безопасности республики «терроризируют» местных медиков, обыскивая и допрашивая их.