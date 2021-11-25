Экс-президент Грузии Саакашвили: я откажусь от лечения, если ко мне не пустят депутатов

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пригрозил отказаться от таблеток, если к нему в госпиталь не допустят депутатов парламента республики. Соответствующее заявление политика было опубликовано на его странице в Facebook.

Саакашвили выразил возмущение, что к нему уже неделю не пускают грузинских парламентариев, и пожаловался на то, что сотрудники Службы государственной безопасности республики «терроризируют» местных медиков, обыскивая и допрашивая их.

«Если с завтрашнего дня ко мне не разрешат приходить депутатам, я откажусь от курса лечения и буду принимать только те лекарства, которые мне были прописаны до моего ареста», — заявил экс-президент.

20 ноября Саакашвили прекратил голодовку, которую держал в течение 50 дней. Это произошло после того, как его перевели из тюремной больницы в Тбилиси в госпиталь в Гори.

Бывший глава республики был задержан 1 октября, когда вернулся в Грузию после восьми лет эмиграции для участия в протестах. На родине он был заочно приговорен к шести годам заключения по делам об убийстве банкира и избиении депутата.