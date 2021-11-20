Сааакашвили прекратил голодовку

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прекратил 50-дневную голодовку. Он принимает пищу по схеме, состояние его здоровья стабильное. Об этом рассказала член консилиума врачей Нино Шарашенидзе, сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, экс-президент «проходит все соответствующие терапии». Схема его лечения была разработана при участии не только членов консилиума, но и врачей республиканской больницы и гастроэнтеролога, отметила Шарашенидзе. Она добавила, что Саакашвили жалуется на головные боли, за ним пристально следят медики.

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Ранее сообщалось, что Михаил Саакашвили согласился поехать из тюремной больницы в Тбилиси в военный госпиталь в Гори и прекратить голодовку.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся в страну после восьми лет эмиграции для участия в протестах. Ранее он был заочно приговорен к шести годам тюрьмы по делам об убийстве банкира и избиении депутата. Под стражей Саакашвили объявил голодовку. Сначала экс-президента держали в тюрьме города Рустави, затем перевели в тюремную больницу в Тбилиси. Защита настаивала на необходимости положить его в гражданскую клинику.

18 ноября Саакашвили упал в обморок на встрече с адвокатами. На следующий день министр юстиции предложил отправить политика в военный госпиталь в Гори.