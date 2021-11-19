Саакашвили попросил встречи с консулом Украины

Саакашвили попросил пригласить к нему в тюрьму консула Украины и адвоката

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который с начала октября держит голодовку в тюрьме, попросил встречи с консулом Украины. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщила депутат Екатерина Херхеулидзе, передает «Sputnik Грузия».

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«Он попросил [тюремную] администрацию пригласить консула Украины и адвоката Нику Гварамия. Пока они не придут, и вместе с нами он не примет решение, он отсюда не выйдет», — сказала Херхеулидзе.

Министерство юстиции ранее предложило перевезти Саакашвили из тюремной больницы в Тбилиси в военный госпиталь в Гори. Глава Минюста отметил, что для этого требуется согласие самого заключенного.

В аппарате омбудсмена Грузии сообщили, что посетившие Саакашвили врачи нашли у него серьезное заболевание мозга, из-за которого экс-президент может впасть в кому и умереть. Накануне политик упал в обморок на встрече с адвокатами.

Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября после того, как он вернулся спустя восемь лет эмиграции. Ранее он был заочно приговорен к шести годам тюрьмы по делам об убийстве банкира и избиении депутата.