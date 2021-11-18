Упавшего в обморок Саакашвили решили перевезти в военный госпиталь

Бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили перевезут в военный госпиталь после потери сознания на встрече со своими юристами, передает РЕН ТВ.
Источники уточнили, что экс-главу государства решили отправить в лечебное учреждение, находящееся в 80 километрах от Тбилиси. Адвокат Саакашвили Беки Басилая рассказал, что упавшему в обморок после длительной голодовки задержанному руками открывали глаза. Затем его вынесли из комнаты свиданий и увезли в неизвестном направлении.
Саакашвили объявил голодовку 1 октября. Позже стало известно, что политик в Руставской тюрьме ест каши и пьет натуральные соки. Прием пищи во время голодовки попал в объективы камер.
Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после того, как он незаконно проник на территорию страны. Политика поместили в тюрьму по приговору, который был заочно вынесен ему по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани несколько лет назад.