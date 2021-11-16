Саакашвили пожелтел из-за голодовки

Лицо экс-президента Грузии Михаила Саакашвили пожелтело из-за голодовки. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» рассказала член оппозиционного «Единого национального движения» Хатия Деканоидзе после визита к политику, передает РИА Новости.

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Соратница бывшего главы государства отметила, что Саакашвили каждый день слабеет и очень похудел. Она подчеркнула, что начала беспокоится за экс-главу государства, потому что еще в четверг, 11 ноября, Саакашвили держался. «А сегодня мы разговаривали очень-очень долго, и во время нашего разговора он был так слаб, что он останавливался, и мы не могли продолжать, пока у него не появлялись дополнительные силы», — рассказала Деканоидзе.

Помимо этого, она заявила, что у бывшего президента очень плохие анализы, низкий калий, тахикардия и тремор. Соратница политика также добавила, что заключенные по указанию руководства тюрьмы оказывают на него давление: часто шумят и выкрикивают оскорбления.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что не дождалась решения Минюста Грузии относительно получения разрешения на посещение Саакашвили. По словам Денисовой, член консилиума врачей Нино Шарашенидзе рассказала ей, что у политика началась кровавая рвота, и он нуждается в срочном визите гастроэнтеролога.

