Власти Грузии объяснили отказ пустить омбудсмена Украины к Саакашвили

Власти Грузии объяснили отказ пустить уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову в больницу тбилисской тюрьмы к бывшему президенту Михаилу Саакашвили заботой о его здоровье. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

Глава Минюста Грузии Рати Брегадзе заявил, что закон не предусматривает посещение больницы омбудсменом.

Материалы по теме «У них свои интересы и цели» Грузию вновь охватили протесты. После ареста лидера оппозиции его сторонники требуют смены власти Сыграл по-крупному. Саакашвили тайно пробрался в Грузию и сел в тюрьму. Что ждет бывшего президента и его сторонников?

«Такой необходимости нет, у нас нет такого обязательства. Соответственно, когда заключенный находится в лечебном учреждении, мы обязаны максимально постараться защитить его здоровье. Именно с этим мотивом народного защитника пока не впустили», — добавил Брегадзе.

По его словам, было бы хорошо, если бы Денисова выслушала позицию Минюста, прежде чем делать односторонние заявления после встречи с Саакашвили в тюрьме Рустави. «Было бы хорошо, если бы мы встретились тогда, и она выслушала бы нашу позицию и была бы учтена позиция обеих сторон», — заключил министр.

Ранее Денисова рассказала, что не дождалась от Минюста Грузии разрешения на посещение Саакашвили. Врачи рассказали ей, что у бывшего президента, который с начала октября держит голодовку, началась кровавая рвота и он нуждается в срочном визите гастроэнтеролога.

Михаил Саакашвили 1 октября был задержан в Грузии, куда вернулся после восьми лет эмиграции для участия в протестах. Ранее его заочно приговорили к шести годам заключения по делам об убийстве банкира и избиении депутата. 8 ноября бывшего президента перевели из тюрьмы города Рустави в тюремный стационар в Глданском районе Тбилиси.