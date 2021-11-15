Сторонники Саакашвили перекрыли движение в центре Тбилиси

Сторонники Михаила Саакашвили вышли на митинг в Тбилиси и перекрыли движение

В Тбилиси сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вышли на митинг в его поддержку. Об этом пишет «Sputnik Грузия».

Сообщается, что участники акции собрались возле станции метро «Авлабари» и шествием прошли по набережной возле реки Кура. Во главе колонны митингующих выстроились люди с баннером, на котором написано «Не убивайте».

Материалы по теме «У них свои интересы и цели» Грузию вновь охватили протесты. После ареста лидера оппозиции его сторонники требуют смены власти Сыграл по-крупному. Саакашвили тайно пробрался в Грузию и сел в тюрьму. Что ждет бывшего президента и его сторонников?

Участники акции стали скандировать «Миша, Миша» и оставлять за собой на асфальте надписи: «Свободу Мише!». Кроме того, в ходе мероприятия они перекрыли движение на набережной у моста Мира в центре Тбилиси.

Отмечается, что в район проведения шествия были стянуты силы полиции, а также специальные подразделения Министерства внутренних дел (МВД), доставлены водометы. Ситуация на месте находится под контролем главы департамента патрульной полиции МВД Важи Сирадзе.

Ранее девушка Михаила Саакашвили, депутат Верховной Рады Елизавета Ясько сообщила, что у политика серьезно ухудшилось здоровье. По ее словам, к тюремной больнице, где находится бывший грузинский лидер, пригнали реанимобиль.

1 октября Саакашвили был задержан грузинскими силовиками после того, как спустя восемь лет эмиграции вернулся в страну для участия в протестах. На родине его заочно приговорили к шести годам заключения по делам об убийстве банкира и избиении депутата. После помещения в тюрьму экс-президент объявил голодовку. 8 ноября в связи с состоянием здоровья его перевели из тюрьмы города Рустави в тюремный стационар в Глданском районе Тбилиси.