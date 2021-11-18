Упавшего в тюрьме Саакашвили унесли на носилках

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который уже больше месяца держит голодовку в тюрьме, потерял сознание. Об этом сообщил один из адвокатов политика Бека Басилая, передает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

Материалы по теме «У них свои интересы и цели» Грузию вновь охватили протесты. После ареста лидера оппозиции его сторонники требуют смены власти Сыграл по-крупному. Саакашвили тайно пробрался в Грузию и сел в тюрьму. Что ждет бывшего президента и его сторонников?

По его словам, бывший грузинский лидер выходил после встречи с адвокатами, поскользнулся и упал. «После этого я не слышал его голоса, глаза он не открывал. Они привезли носилки и увезли его», — рассказал Басилая. Он также отметил, что во время встречи Саакашвили чувствовал себя очень плохо.

Специальная пенитенциарная служба позже сообщила, что состояние экс-президента стабилизировалось.

Ранее группа врачей, обследовавших в тюремной больнице экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявила, что существует угроза того, что он впадет в кому. Медики заявили, что тюремная больница не соответствует условиям, необходимым для лечения Саакашвили, который 48 дней держит голодовку.

В заключении врачей сказано, что политик находится в критическом состоянии. У него диагностированы энцефалопатия Вернике, прогрессирующая гипокалиемия, анемия, талассемия и вероятность желудочного кровотечения.

Михаил Саакашвили был арестован 1 октября после того, как вернулся в Грузию спустя восемь лет эмиграции для участия в протестах. Ранее его заочно приговорили к шести годам тюрьмы. Сам политик считает, что его уголовное преследование носит политический характер.