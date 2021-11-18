Врачи сообщили об угрозе для Саакашвили впасть в кому

Врачи заявили, что экс-президент Грузии Саакашвили может впасть в кому в тюремной больнице

Группа врачей, обследовавших в тюремной больнице экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявила, что существует угроза того, что он впадет в кому. Об этом сообщает портал «Новости — Грузия».

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Медики заявили, что тюремная больница не соответствует условиям, необходимым для лечения Саакашвили, который 48 дней держит голодовку.

В заключении врачей сказано, что политик находится в критическом состоянии. У него диагностированы энцефалопатия Вернике, прогрессирующая гипокалиемия, анемия, талассемия и вероятность желудочного кровотечения. Врачи считают, что в ближайшее время все это может закончиться эпилептическим статусом или комой. В случае прекращения голодовки есть большая вероятность развития опасных для жизни метаболических нарушений.

Михаил Саакашвили был арестован 1 октября после того, как вернулся в Грузию спустя восемь лет эмиграции для участия в протестах. Ранее его заочно приговорили к шести годам тюрьмы. Сам политик считает, что его уголовное преследование носит политический характер.