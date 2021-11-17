Врачи назвали нецелесообразным лечение Саакашвили в тюремной больнице

Член группы врачей омбудсмена Грузии после посещения бывшего президента страны Михаила Саакашвили назвал нецелесообразным лечение его в тюремной больнице, сообщает РИА Новости.

Врач Георгий Григолия, посетивший экс-президента, отметил, что, судя по результатам анализов, состояние Саакашвили пока не тяжелое, но возможно скорое осложнение. По словам врача, политик не может получить необходимую ему терапию и интенсивное лечение в тюремной больнице.

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«Саакашвили действительно голодает, это все подтверждают. Лечение такого пациента в тюремной больнице нецелесообразно», — отметил Григолия. Он добавил, что письменный отчет о посещении консилиумом врачей бывшего президента будет предъявлен в среду, 17 ноября. Ранее омбудсмен Грузии Нино Ломджария создала специальную группу, которая следит за состоянием политика. В ночь на 17 ноября врачи впервые посетили заключенного.

Соратница Саакашвили и член оппозиционного «Единого национального движения» Хатия Деканоидзе заявила, что лицо экс-президента пожелтело от голода и он слабеет с каждым днем. Деканоидзе также сообщила, что заключенные по указанию руководства тюрьмы оказывают на Саакашвили давление: часто шумят и выкрикивают оскорбления.

Михаил Саакашвили был задержан 1 октября. Он вернулся в Грузию после восьми лет эмиграции для участия в протестах. На родине политик был заочно приговорен к шести годам лишения свободы. Находясь в тюрьме города Рустави, экс-президент объявил голодовку. 8 ноября его перевели в тюремную больницу в Тбилиси.