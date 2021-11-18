Саакашвили перевели в реанимацию

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который потерял сознание в тюрьме, перевели в реанимацию. Об этом сообщил его адвокат Ника Гварамия, передает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

Материалы по теме «У них свои интересы и цели» Грузию вновь охватили протесты. После ареста лидера оппозиции его сторонники требуют смены власти Сыграл по-крупному. Саакашвили тайно пробрался в Грузию и сел в тюрьму. Что ждет бывшего президента и его сторонников?

По его словам, врачи делают максимум, исходя из своих возможностей. В целом, отметил он, состояние экс-президента Грузии после обморока стабилизировалось, он находится в сознании.

«С Саакашвили все хорошо, его жизни не угрожает опасность. Я был у него в палате и видел все своими глазами», — заверил Гварамия. Защитник политика подчеркнул, что настоял на реанимации, несмотря на отказ Саакашвили от медицинской помощи.

Вечером 18 ноября другой адвокат бывшего грузинского лидера сообщил, что Саакашвили, который уже больше месяца держит голодовку в тюрьме, потерял сознание. По его словам, бывший грузинский лидер выходил после встречи с адвокатами, поскользнулся и упал.

Ранее группа врачей, обследовавших в тюремной больнице экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявила, что существует угроза того, что он впадет в кому. В заключении врачей сказано, что политик находится в критическом состоянии. У него диагностированы энцефалопатия Вернике, прогрессирующая гипокалиемия, анемия, талассемия и вероятность желудочного кровотечения.