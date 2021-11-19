Власти Грузии предложили перевести Саакашвили в военный госпиталь

Власти Грузии предложили перевести бывшего президента Михаила Саакашвили, который с начала октября держит голодовку, из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщает «Sputnik Грузия».

За перевод Саакашвили в военный госпиталь выступил министр юстиции Рати Брегадзе. «Мы предлагаем его перевод в военный госпиталь министерства обороны имени Георгия Абрамишвили. Это то место, где его здоровье и жизнь будут максимально защищены государством», — сказал он.

Глава Минюста подчеркнул, что требуется согласие самого заключенного. О том, что Саакашвили могут перевести в военный госпиталь, СМИ сообщали накануне.

18 ноября Саакашвили, который с начала октября держит голодовку в тюрьме, потерял сознание. Один из его защитников Бека Басилая рассказал, что экс-президент, выходя со встречи, поскользнулся и упал. «После этого я не слышал его голоса, глаза он не открывал. Они привезли носилки и увезли его», — сказал Басилая.

Между тем Bloomberg сообщил, что Саакашвили обратился к властям США с призывом вмешаться в его ситуацию ради демократии в Грузии.