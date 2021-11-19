Саакашвили попросил американцев о спасении

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который уже больше месяца голодает в тюрьме, призвал США вмешаться в его ситуацию ради демократии в Грузии. Об этом со ссылкой на письмо политика сообщает Bloomberg.

Материалы по теме «У них свои интересы и цели» Грузию вновь охватили протесты. После ареста лидера оппозиции его сторонники требуют смены власти Сыграл по-крупному. Саакашвили тайно пробрался в Грузию и сел в тюрьму. Что ждет бывшего президента и его сторонников?

По данным информагентства, экс-лидер Грузии рассказал об избиениях и унижениях в тюрьме. Он указал, что однажды его протащили по асфальту под насмешки других заключенных, и попросил американцев о спасении.

«Если США не придут меня защитить, это будет ужасным сигналом для всех прозападных лидеров и народов», — приводит издание слова Саакашвили из переданных через адвокатов записок. Кроме того, заключенный заявил, что грузинские власти не позволяют ему присутствовать на судебных заседаниях и отказываются перевести его в гражданскую больницу.

Отмечается, что Минюст Грузии данные заявления прокомментировать отказался. Также указывается, что ситуация Саакашвили разворачивается в условиях, когда во всех странах постсоветского пространства решимость западных стран ставится под вопрос из-за усиления российского влияния. По мнению авторов материала, это подтверждается сообщениями о стягивании российских войск к границе с Украиной и миграционным кризисом на польско-белорусской границе.

Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс призвал власти Грузии обращаться с Саакашвили справедливо. Он отметил, что экс-президент имеет право на честный процесс, в том числе и на возможность присутствовать на судебных слушаниях лично.