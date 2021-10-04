США призвали соблюдать права Саакашвили

Представитель Госдепартамента Нед Прайс на брифинге заявил, что власти Грузии должны справедливо относиться к бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили, передает ТАСС.

Прайс указал на необходимость соблюдения прав Саакашвили. «Мы призываем грузинские власти обеспечить справедливое отношение к Саакашвили в соответствии с законами Грузии и ее международными обязательствами в сфере прав человека», — подчеркнул представитель Госдепа.

США заявляли ранее, что знают о задержании экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и продолжают внимательно следить за развитием ситуации. При этом в ведомстве не ответили, есть ли у США намерение вызвать посла Грузии на фоне решения о задержании Саакашвили.

1 октября премьер-министр Грузии Гарибашвили сообщили, что вернувшийся в страну после восьми лет эмиграции Михаи Саакашвили задержан сотрудниками правоохранительных органов и помещен под стражу. По его словам, сотрудники полиции обладали предварительной информацией о перемещениях беглого политика — с Украины и до Грузии. Предполагается, что Саакашвили тайно пересек грузинскую границу в вентиляционной кабине трейлера.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. Против него возбудили несколько уголовных дел и заочно осудили его на тюремные сроки. В последнее время Саакашвили проживал на Украине и возглавлял исполнительный комитет Национального совета реформ.