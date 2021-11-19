В США призвали обращаться с Саакашвили справедливо

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс призвал власти Грузии обращаться с экс-президентом страны Михаилом Саакашвили справедливо, сообщает РИА Новости.

Прайс заявил о необходимости относиться к Саакашвили «справедливо и с соблюдением достоинства». Кроме того, США призвали следовать рекомендациям общественного защитника о подходящим с ним обращении и допустить его на заседания суда.

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«Мы также твердо призываем власти Грузии обеспечить, чтобы господин Саакашвили смог присутствовать на всех заседаниях суда по делам против него в соответствии с международным правом. Господин Саакашвили имеет право на честный процесс, в том числе и на возможность присутствовать на судебных слушаниях лично, если он этого потребует», — подчеркнул Прайс.

Ранее Прайс призвал соблюдать права Саакашвили. Он заявил о необходимости следовать законам Грузии и ее международным обязательствам в сфере прав человека.

Михаила Саакашвили задержали 1 октября. Он вернулся в Грузию после восьми лет эмиграции для участия в протестах. На родине экс-президента заочно приговорили к шести годам лишения свободы. Находясь в тюрьме города Рустави, Саакашвили объявил голодовку. 8 ноября его перевели в тюремную больницу в Тбилиси.