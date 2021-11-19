Саакашвили покинул тюрьму на реанимобиле

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили покинул тюремную больницу, расположенную на окраине Тбилиси, на реанимобиле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «ТВ Пирвели», который опубликовал кадры с выездом политика из тюрьмы.

Экс-главу государства отвезут в военный госпиталь Гори. Саакашвили сопровождают личный врач Николоз Кипшидзе, медики из тюремной больницы, а также его мать Гиули Аласания. В автоколонну, сопровождающую бывшего президента, входят машины сотрудников МВД и Специальной пенитенциарной службы Минюста.

Ранее сообщалось, что Саакашвили согласился поехать из тюремной больницы в Тбилиси в военный госпиталь. «Он согласен на перевод в горийский госпиталь и прекратит голодовку, как только его разместят в госпитале. Для нас важно знать точно, что там все проходит нормально, и чтобы дальнейший протокол восстановления после голодовки был подготовлен специалистами, и чтобы был ежедневный отчет», — сказал один из его адвокатов Ника Гварамия журналистам.

