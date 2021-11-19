Саакашвили согласился поехать в военный госпиталь и прекратить голодовку

Адвокат Саакашвили сообщил о его согласии на перевод в госпиталь в Гори

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили согласился поехать из тюремной больницы в Тбилиси в военный госпиталь в Гори. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщил один из его адвокатов Ника Гварамия, передает «Интерфакс».

«Он согласен на перевод в горийский госпиталь и прекратит голодовку, как только его разместят в госпитале. Для нас важно знать точно, что там все проходит нормально, и чтобы дальнейший протокол восстановления после голодовки был подготовлен специалистами, и чтобы был ежедневный отчет», — сказал Гварамия журналистам.

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По информации защитника, Саакашвили перевезут в госпиталь уже в пятницу. Конкретное время перевозки не называется из соображений безопасности.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся в страну после восьми лет эмиграции для участия в протестах. Ранее он был заочно приговорен к шести годам тюрьмы по делам об убийстве банкира и избиении депутата.

Под стражей Саакашвили объявил голодовку. Сначала экс-президента держали в тюрьме города Рустави, затем перевели в тюремную больницу в Тбилиси. Защита настаивала на необходимости положить его в гражданскую клинику.

18 ноября Саакашвили упал в обморок на встрече с адвокатами. На следующий день министр юстиции предложил отправить политика в военный госпиталь в Гори.