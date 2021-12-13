Депутат рассказал о капкане из 1990-х в случае резкого повышения пенсий

Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Исаев рассказал о капкане из 1990-х годов в случае резкого повышения пенсий. Об этом он рассказал в беседе с «Радиоточкой НСН».

Как объяснил Исаев, повышение пенсий остается одной из главнейших задач, однако оно должно опираться на реальные финансовые возможности. «Коллеги иногда предлагают раздать огромные деньги, но надо понимать, что когда эта огромная сумма будет разово вброшена в экономику, это приведет к росту инфляции», — отметил он.

Депутат пояснил, что первыми от этого пострадают граждане с фиксированным и небольшим доходом, в том числе и пенсионеры. «Тогда, для того, чтобы им помочь, придется еще раз добавлять. Это опять вызовет рост инфляции. Мы попадем в тот же капкан, в котором находились в 90-е годы, когда социальная помощь будет не успевать за ростом цен», — напомнил он, подчеркнув, что решение этого вопроса должно быть разумным и не вести к обратному результату.

Ранее Минтруд сообщил, что на протяжении последних шести лет пенсии в России растут быстрее, чем цены в магазинах. С 2015 года инфляция с нарастающим итогом составила 46 процентов, а страховые пенсии неработающим пенсионерам увеличились на 55 процентов.