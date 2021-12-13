Россиянам рассказали о росте пенсий выше уровня инфляции

На протяжении последних шести лет пенсии в России растут быстрее, чем цены в магазинах. С 2015 года инфляция с нарастающим итогом составила 46 процентов, а страховые пенсии неработающим пенсионерам увеличились на 55 процентов. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минтруда сообщает ТАСС.

Темп реального прироста пенсий за этот срок, указал представитель ведомства, составил 9 процентных пунктов. В текущем году его удалось поддержать с помощью разовых выплат. По итогу пенсии выросли на 11,1 процента — 6,3 процента индексация плюс 10 тысяч рублей единовременно.

В министерстве анонсировали дополнительные предложения по индексации пенсий в 2022 году в связи с поручением президента Владимира Путина. Речь идет о изменении размера индексации в соответствии с реальным, а не прогнозным уровнем инфляции.

В настоящее время средний размер пенсии составляет 17 481 рубль, к 2024-му показатель планируется довести до уровня выше 20 тысяч рублей. При этом предполагается, что инфляция будет близка к таргету в 4 процента.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин заявил, что из-за неверной индексации пенсий по состоянию на конец 2021 года российским пенсионерам за шесть лет недоплатили 90 тысяч рублей.