В Госдуме подсчитали потери российских пенсионеров

Российским пенсионерам в среднем не доплатили примерно 90 тысяч рублей. Об этом сообщает URA.ru.

По закону, как заметил депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин, каждый год пенсии индексируются в соответствии с темпами инфляции. Он привел в пример 2015 год, когда инфляция составляла около 13 процентов. Тогда, по словам Смолина, приняли специальное решение — с 2016 года неработающим пенсионерам индексировали пенсию на 4 процента вместо 13.

«Мы не поленились и посчитали, сколько же потерял пенсионер при средней пенсии за счет того, что ему недоплачивали девять процентов все эти годы. Так вот результат получился такой: 90 с небольшим тысяч рублей», — заявил Смолин.

Ранее стало известно, что Минтруд России прорабатывает предложения о дополнительной компенсации высокой инфляции для пенсионеров. Подготовка идет по поручению президента Владимир Путина. Глава ведомства Антон Котяков рассказал, что в рамках принятого бюджета предусмотрена индексация пенсий на 5,9 процента, однако по итогам года инфляция окажется несколько выше.