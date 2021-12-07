Российским пенсионерам пообещали компенсировать слишком высокий рост цен

Российский Минтруд прорабатывает предложения о дополнительной компенсации высокой инфляции для пенсионеров. Компенсировать слишком высокие цены пообещал глава ведомства Антон Котяков, его слова приводит РИА Новости.

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Подготовка идет по поручению президента. Котяков рассказал, что в рамках принятого бюджета предусмотрена индексация пенсий на 5,9 процента, однако по итогам года инфляция окажется несколько выше. «Сейчас в рамках дополнительного поручения со стороны президента о необходимости предоставления вариантов (...) дополнительной компенсации высокой инфляции мы также подготовили свои предложения», — отметил он и указал, что соответствующие решения будут приняты в ближайшее время.

С 1 декабря трем категориям россиян Пенсионный фонд России (ПФР) автоматически проиндексировали пенсии. Повышение выплат коснулось, в частности, граждан, отпраздновавших в ноябре свой 80-летний юбилей — положенная им фиксированная выплата к страховой пенсии по старости вырастет в два раза, с 6044,48 до 12 088,96 рубля.

Ранее стало известно, что Минтруд подготовил проект о дистанционном назначении пенсионных выплат. Единовременную выплату производит Пенсионный фонд или негосударственные пенсионные фонды в зависимости от того, где у гражданина формировались накопления.