В России с 1 декабря проиндексировали пенсии

С 1 декабря трем категориям россиян автоматически проиндексировали пенсии. Об этом сообщает РИА Новости.

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Повышение выплат коснется, в частности, граждан, отпраздновавших в ноябре свой 80-летний юбилей — положенная им фиксированная выплата к страховой пенсии по старости вырастет в два раза, с 6 044,48 до 12 088,96 рубля.

Кроме того, прибавка предусмотрена и для тех пенсионеров, кто уволился с работы до 1 сентября 2021 года — теперь им автоматически начислят прибавку с дополнительной доплатой за три месяца. На автоматическое повышение выплат также могут претендовать россияне, подавшие заявления на перерасчет.

Ранее сообщалось, что в России с 1 января 2022-го будет изменен порядок выплаты пенсий и контроля за их начислением, такие правила утвердил Минтруд. В частности, выплачивать и доставлять пенсию раньше текущего месяца смогут на территории, где введен режим ЧС независимо от его характера — федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального, муниципального или локального. Для этого россиянам необходимо написать заявление о ситуации и передать его в ПФР.

