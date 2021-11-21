В России изменится порядок выплаты пенсий

В России с 1 января 2022 года изменится порядок выплаты пенсий и контроля за их начислением. Соответствующие правила ранее утвердил Минтруд. Об этом пишет «Парламентская газета».

В частности, выплачивать и доставлять пенсию на территории, где введен режим ЧС независимо от его характера — федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального, муниципального или локального, смогут раньше текущего месяца. Для этого пенсионеру нужно будет написать заявление о ситуации и передать его в Пенсионный фонд (ПФР).

Материалы по теме «Мы смотрим, шепелявит человек или заикается» Сотрудница банка о том, как на самом деле выдают ипотеку в России Лихие нулевые. Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений

Также пожилые россияне смогут выбрать, каким способом они хотят получать выплаты. Новый порядок позволяет удержать определенную сумму из выплат могут в случае, если гражданину начисляли пенсию больше, чем ему положена. Тем, кто получал выплаты из негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые перестали работать, накопительную часть пенсии все равно начислят. Для этого нужно подать заявление в ПФР.

Еще один ключевой момент — из пенсий пожилых россиян, признанных банкротами, удержаний по судебным листам производить не будут. Также пенcию умершего, которую он не успел получить при жизни, смогут получить его наследники. Для этого также придется обратиться в ПФР.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов в разговоре с «Лентой.ру» заявил о необходимости реформировать пенсионную систему так, чтобы граждане имели возможность получать достойные индексированные, полноценно пересчитанные выплаты. Он заявил, что людям также необходимы гарантии возможности сформировать дополнительную пенсию вне государственного страхования. Депутат добавил, что для формирования дополнительной пенсии необходим также достойный размер заработной платы.

