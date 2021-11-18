В Госдуме заявили о необходимости реформировать пенсионную систему

Необходимо реформировать пенсионную систему так, чтобы граждане имели возможность получать достойные индексированные, полноценно пересчитанные выплаты, считает депутат Госдумы Ярослав Нилов. В разговоре с «Лентой.ру» он заявил, что людям также необходимы гарантии возможности сформировать дополнительную пенсию вне государственного страхования.

Ранее в ноябре российский миллиардер, президент компании Becar Asset Management Александр Шарапов назвал простой способ выжить на пенсии — по его мнению, обеспечить себе достойную старость можно, купив «пенсионную однушку». По-другому в России на пенсию тяжело накопить, а сами выплаты для пожилых, по его словам, невысоки.

Новая реформа

Нилов напомнил, что государство гарантирует определенные выплаты даже тем пенсионерам, которые никогда не работали, более того, они даже получают социальные доплаты до прожиточного минимума.

«Да, это маленькая пенсия, но она гарантирована для любого человека. Что касается страховых пенсий, у нас сегодня действует страховая пенсионная система. Чтобы заработать приличную выплату, необходимо иметь высокую зарплату, чтобы копился достаточный объем страховых баллов. Мы видим, что была попытка обеспечить достойный уровень и с помощью накопительных пенсий, но эта система заморожена уже несколько лет и не работает», — заметил политик.

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Покупку недвижимости как вклада в будущее Нилов оценивает как один из альтернативных вариантов накопительной пенсии вне рамок государственного страхования. Впрочем, он добавил, что для осуществления такого вклада необходимо иметь достаточно высокий уровень заработной платы, на данный же момент позволить себе квартиру может далеко не каждый.

«Мы видим, что рынок недвижимости очень неоднородный, его лихорадит. Кроме того, одно дело — однушка в Москве, и совсем другое в каком-нибудь маленьком городе. Доход слишком разный. Да, это один из механизмов добровольного формирования подушки безопасности. Но нам нужно реформировать пенсионную систему в целом так, чтобы пенсии индексировались, полноценно пересчитывались. Нам нужны условия, при которых гражданам будет обеспечен гарантированный доступ ко всей информации по доступным выплатам, по формированию пенсии вне рамок государственного страхования», — заявил Нилов.

Депутат заметил, что для формирования дополнительной пенсии необходим также достойный размер заработной платы.